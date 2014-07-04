Гриневецкий, Кивалов и Киссе вышли из фракции Партии регионов

11:01, 04 июля 2014
Политика
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Народные депутаты Сергей Гриневецкий, Сергей Кивалов и Антон Киссе вышли из фракции Партии регионов.

Сергей Кивалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.

Как сообщал УНИАН, с января 2014 года из фракции Партии регионов вышли более 100 депутатов. 

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