Гриневецкий, Кивалов и Киссе вышли из фракции Партии регионов
11:01, 04 июля 2014Политика
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Народные депутаты Сергей Гриневецкий, Сергей Кивалов и Антон Киссе вышли из фракции Партии регионов.
Гриневецкий, Кивалов и Киссе вышли из фракции Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.
Как сообщал УНИАН, с января 2014 года из фракции Партии регионов вышли более 100 депутатов.
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