Рада решила работать без каникул, сессия продлена до 2 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Текущая сессия, которая должна была завершиться в пятницу, 4 июля, продлена до 2 сентября. В день открытия следующей, 5-й сессии будет закрыто текущую, 4-ю сессию Верховной Рады Украины.

Постановлением предусмотрено право председателя ВР Украины “в течение суток собирать парламент для принятия решений”.

Кроме того, зафиксировано две пленарных недели, когда должны происходить заседания парламента - с 22 июля по 25 июля и с 12 августа по 15 августа.