ВР планирует на следующей неделе ратифицировать соглашение о ЗСТ - депутат

Об этом в эфире программы "Шустер LIVE" заявил глава парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет Gazeta.ua.

В частности, комментируя вчерашнее подписание соглашения об ассоциации с ЕС и Зоне свободной торговли, Соболев отметил, что таким образом для Украины началась новая история.

"Но в списке Штефана Фюле, составленном еще когда Янукович готов был подписывать соглашение и отказался после разговора с Путиным, есть требование к Украине, которое до сих пор осталось", - добавил политик.

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Он уточнил, что речь идет о принятии закона "О прокуратуре".

"Символично, что мы вместе с ратификацией этого соглашения на следующей неделе примем закон "О прокуратуре". Это нужно сделать, чтобы действовало соглашение", - объяснил Соболев.

Напомним, 27 июня в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС, включая создание зоны свободной торговли. Украинский парламент в целом имеет два месяца для ее ратификации.