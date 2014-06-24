Шахтеры считают, что террористы обстреливают шахты по заказу Ахметова - правозащитница

Об этом пишет правозащитница из Свердловска Елена Степная.

"В 10 -00 террористы выставив минометные расчеты в жилых кварталах г. Червонопартизанск, пос. Панченково начали обстрел российской границы и шахты Красный Партизан, сил АТО", - сообщила она в Facebook.

При этом, как пишет Степная "почему-то особенно целятся в шахту".

"Похоже, террористы просто помогают Ахметову разбомбить шахты и закрыть их, чтобы не платить шахтерам, не выполнять соцпакет при закрытии и увольнении", - считает она.

Читайте такжеВ Торезе боевики похитили со склада шахты почти 100 кг взрывчатки и электродетонаторыПо данным Степной, шахтерам предлагают трудоустроиться на предприятиях ТОВ ДТЭК Ахметова в Россию, "где, как они говорят, в разы меньше зарплата и относятся к ним, как к скоту, там нет профосюза и соцпакета".

"Ахметову глубокие (1200 м) шахты без госдотаций не нужны, а воровать из бюджета, он понимает, ему больше никто не даст. Вот и террористы, выполняя его заказ, обстреливают шахты, призывают огонь на мирные жилые кварталы. Это одна из версий, которую озвучили мне горняки. Да, и шахтерам говорят, что стреляет нацгвардия", - пишет Степная.