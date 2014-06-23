В Кривом Роге СБУ задержала пятерых экстремистов, раздававших газету "Новороссия"

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, в ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили организатора поставки печатной продукции сепаратистского толка.

Во время обыска его квартиры обнаружены и изъяты экземпляры газет, пророссийские эмблемы, брошюры «Памятка для бойцов, снайперов и коректировщиков огня при определении расстояния до цели», «Фортификация и действия на блок-посту», а также листовки с символикой террористической организации «ДНР»

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