В Киевском районе Донецка обнаружено тело мужчины с перевязанными скотчем руками

Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Донецкой области, передают Новости Донбасса.

Сотрудниками милиции личность погибшего установлена. Это житель г. Макеевки, 1979 года рождения. Читайте такжеВ Донецке террористы после переговоров отпустили журналиста интернет-издания

Согласно акта судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила от пулевого ранения в голову с переломом основания черепа. Следственным отделом Киевского РО открыто уголовное производство по ч.асти 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.