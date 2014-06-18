В Киевском районе Донецка обнаружено тело мужчины с перевязанными скотчем руками
15:25, 18 июня 2014Политика
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Согласно акта судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила от пулевого ранения в голову с переломом основания черепа.
В Киевском районе Донецка обнаружено тело мужчины с перевязанными скотчем руками
Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Донецкой области, передают Новости Донбасса.
Сотрудниками милиции личность погибшего установлена. Это житель г. Макеевки, 1979 года рождения. Читайте такжеВ Донецке террористы после переговоров отпустили журналиста интернет-издания
Согласно акта судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила от пулевого ранения в голову с переломом основания черепа. Следственным отделом Киевского РО открыто уголовное производство по ч.асти 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
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