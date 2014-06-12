Министр юстиции считает нужным вернуться к вопросу о полной переаттестации судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Петр Петренко на пресс-конференции.

“Закон о возобновлении доверия к судебной системе уже заработал, но предложения Кабмина, в частности по поводу полной переаттестации и изменения персонального состава судей, парламент не поддержал. Я думаю, что примеры, когда судьи руководствуются не законом, а личными интересами и деньгами, доказывают, что нам нужно вернуться к вопросу полной переаттестации и изменения персонального состава судебной системы. Мы будем ставить вопрос о внесении изменений в законодательство по этому поводу. А также вопрос о привлечении к ответственности судей, задействованных в коррупционных схемах”, - сказал Петренко. Также он добавил, что Минюст обратился в прокуратуру, чтобы она проверила экспертов Министерства здравоохранения, которые дали заключение о состоянии здоровья Лозинского, которое стало основанием для его освобождения от отбывания наказания.

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Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Сегодня, 12 июня, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.

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Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому, и уменьшил наказание до 10 лет заключения.