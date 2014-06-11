Начато досудебное расследование по факту присвоения 3,2 млн гривень Пенсионного фонда - ГПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Главным управлением защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта проведена проверка соблюдения требований законодательства при осуществлении Пенсионным фондом Украины закупок услуг по разработке и сопровождению программного обеспечения.Читайте такжеМахницкий: Найти и вернуть похищенные активы - одна из важнейших задач

По результатам проверки установлено, что служебные лица одного из киевских обществ, используя «фиктивное» предприятие в качестве субподрядной организации, подделали акты сдачи-приемки услуг, в связи с чем завысили стоимость предоставленных услуг. В результате этой сделки предприниматели присвоили средства Пенсионного фонда.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.