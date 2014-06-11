Украинские военные не открывали минометный или артиллерийский огонь в Славянске - журналист

Украинские военные не открывали минометный или артиллерийский огонь в Славянске.

Об этом в эфире Громадського.ТБ рассказал журналист Дмитрий Гнап, который находится на месте, передает Украинская правда.

По его словам, украинские солдаты только открывают ответный огонь, когда в их сторону происходят не менее 5-10 выстрелов. "В противном случае, даже нет смысла отвечать", - отметил он.

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"За эти несколько дней у нас никто из военных в сторону Славянска не стрелял", - отметил он.

По его словам, стреляют в самом городе.

"Перестрелка происходит в самом Славянске. Вчера было видно, как был возгорание в одной стороне города, а взрыв - на другой", - добавил он.

Поэтому, по его словам, не исключено, что двое детей, которые погибли в Славянске, могли стать жертвами именно во время перестрелок внутри города.