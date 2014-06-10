Боевики и пограничники РФ самовольно организовали пропуск через границу в п/п "Должанский" – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что со стороны России во взаимодействии с боевиками работают российские пограничники.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Россией «в связи с ситуацией с безопасностью в регионе».

Кабмин Украины 5 июня одобрил решение о прекращении движения через ряд пунктов пропуска в Луганской и Донецкой областях на границе с РФ. В списке также значится пункт пропуска «Должанский».Читайте такжеВ пункте пропуска «Должанский» террористы проверяют документы и грузы

Согласно действующей договорной базе между Украиной и РФ, в случае закрытия одной из сторон пункта пропуска, другая сторона также обязана прекратить пропуск граждан через границу на этом участке.

По данным «ИС», российская сторона была извещена о прекращении деятельности пункта пропуска «Должанский» (и еще 7 таких объектов с украинской стороны).Читайте такжеПравительство одобрило прекращение движения через некоторые пункты пропуска на границе с РФ

Однако российская сторона по непонятным причинам грубо нарушает двустороннюю договорную базу, тесно сотрудничая с террористами, подчеркивает Тымчук.