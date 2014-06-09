В Харькове представители разных конфессий молились за мир в Украине

Об этом сообщил журналист Леонид Логвиненко на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Харькове перед госпромом представители разных конфессий молятся за мир и спокойствие в Украине. Сегодня исполняется 100 дней с тех пор, как люди начали молиться на мостовой, забрызганной кровью людей во время штурма сепаратистами Харьковской ОГА", - написал он.

Ранее, 24 мая в Софии Киевской состоялась Молитва за Украину.

В мероприятии приняли участие тогдашний и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ряд членов правительства, а также главы церквей, кроме УПЦ МП.