В Харькове представители разных конфессий молились за мир в Украине
09:41, 09 июня 2014Политика
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В Харькове состоялась традиционная молитва на площади Свободы.
В Харькове молились за мир / facebook.com/leonid.logvinenko
Об этом сообщил журналист Леонид Логвиненко на своей странице в Facebook.
"Сейчас в Харькове перед госпромом представители разных конфессий молятся за мир и спокойствие в Украине. Сегодня исполняется 100 дней с тех пор, как люди начали молиться на мостовой, забрызганной кровью людей во время штурма сепаратистами Харьковской ОГА", - написал он.
Ранее, 24 мая в Софии Киевской состоялась Молитва за Украину.
В мероприятии приняли участие тогдашний и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ряд членов правительства, а также главы церквей, кроме УПЦ МП.
Молитва в Харькове / facebook.com/leonid.logvinenko
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