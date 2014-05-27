База террористов под Луганском была уничтожена издалека ракетно-бомбовым ударом

Об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

"По данным военной разведки и разведки МВД это был главный учебный лагерь, где на протяжении последних двух недель постоянно проходило подготовку от 300 до 500 боевиков. Это была не начальная военная подготовка - этот лагерь работал для боевого слаживания воинских подразделений и малых групп террористов. Боевики, которые там занимались уже имели индивидуальную подготовку и опыт военной службы", - сообщил журналист.

Читайте такжеНа Луганщине авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов - Аваков

По его словам, существование лагеря было самым наглым вызовом и провокацией. Он размещался за пределами населенного пункта, в 500-700 метрах от границы с Россией. Причем граница на этом участке не демаркирована, и визуально не различима.

"С российской стороны на этом участке границы наблюдалась концентрация войск и осуществлялось снабжение боевиков. По данным разведки, лагерь мог прикрываться переносными зенитными ракетными комплексами, а также ПВО российских войск. Посылать туда армейские вертолеты Ми-24 было рискованно. Рассматривались различные варианты ликвидации лагеря, но приказ на поражение должен был дать Турчинов, потому что главный риск заключался в том, что в случае случайного поражения бомбами и ракетами российской территории, Путин мог использовать это как повод для военного вторжения", - подчеркнул Бутусов.

По мнению журналиста, беспрецедентная явка украинцев на выборы легитимизировала власть и развязала руки.

"Сегодня в 5.00 по лагерю Ясены нанесен ракетно-бомбовый удар истребителями-бомбардировщиками. Результаты удара уточняются. В любом случае - это хороший сигнал - служить террористам в Украине становится очень опасным и невыгодным делом. По данным "Цензор.Нет", и.о. Верховного Главнокомандующего Александр Турчинов отдал приказ Генштабу и военно-воздушным силам Украины наносить удары по всем обнаруженным и идентифицированным подразделениям террористов в зоне АТО, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

“Авиационным ударом уничтожен тренировочный лагерь террористов в Ясенах Луганской области”, - написал он.