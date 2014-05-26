В Донецке эвакуируют людей из транзитного вокзала и торговых центров, АТО продолжается

«Со стороны транзитного вокзала звучали выстрелы, из-за этого приняли решение эвакуировать транзитный вокзал – речь идет о пассажирах и железнодорожниках. Пожара в помещениях нет, остальные учреждения железной дороги работают в штатном режиме», – сказал пресс-секретарь Донецкой железной дороги Владимир Селиванов, сообщает Радио Свобода.

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Об эвакуации сообщают и работники торговых центров, расположенных в восточной части города (ближе к аэропорту и вокзалу).

Пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция продолжается, невзирая на то, что стрельба немного прекратилась. «Информации о завершении операции нет. Бой пока продолжается. Необходимости эвакуировать население нет, бой идет сугубо на территории аэропорта. На железнодорожном вокзале города пока нет никаких активных действий», – заявил Дмитрашковский.

Как рассказал пресс-секретарь аэропорта Дмитрий Косинов, сейчас аэродром не работает. «В районе 3 часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков вооруженных представителей «ДНР» с требованиями о выведении украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было. С 7 часов утра аэропорт Донецка временно приостанавливает обслуживание рейсов. Днем началась полноценная АТО. Сейчас на территории нет ни пассажиров, ни персонала», – сказал Косинов.

В 13.00 на территории аэропорта началась антитеррористическая операция, в том числе с воздуха – истребители, военные вертолеты, сейчас в этом районе города (неподалеку расположен и железнодорожный вокзал) черный дым, люди жалуются на отсутствие связи. Местные жители предупреждают других через социальные сети: «Едем в объезд Путиловского моста и железнодорожного вокзала, которые попадают в зону поражения при зачистке аэропорта. В том числе АТО проводится и с воздуха».

Отмечается также, что городской транспорт в эту сторону не ходит, жители местных районов сообщают, что бой мог перекинуться в сторону железнодорожного вокзала. Поезда уже несколько часов не принимают на вокзале. Об этом рассказали Радио Свобода пассажиры киевского поезда. «Мы уже несколько часов не можем попасть на железнодорожный вокзал, проводница говорит, что в городе война, поэтому станция не принимает поезд», – говорит представительница Донецка Анастасия.

В штабе АТО пока не сообщается о погибших или раненых, стрельба в том районе прекратилась. В прилегающих районах слышна громкая сирена.