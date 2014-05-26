В Европе сейчас очень поддерживают идею безвизового режима для Украины - немецкий политолог



Об этом в эфире Радио Свобода заявил немецкий политолог Андреас Умланд.

Он также отметил, что, по его мнению, популярность на выборах в Европарламент крайне правых партий в итоге существенно не повлияет на договоренности о безвизовом режиме с Украиной.

«Я не думаю, что они (ультраправые партии) как-то повлияют на решение о безвизовом режиме. Сейчас это задача для Украины – создать все предпосылки для открытия безвизового режима. Я считаю, что в Европе идея предоставления Украине безвизового режима имеет большую поддержку», – сказал он.

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Умланд также отметил, что различия в позиции по поводу украинско-российского кризиса в Европе обусловлены разными экономическими отношениями той или другой страны с Москвой.

«Однозначного единства в Европе нет. Самое главное – это не идеологические различия, а то, что Россия имеет с разными странами разные экономические отношения», – сказал немецкий эксперт.