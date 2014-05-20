В ПР обсуждают замену Ефремову, новым главой партии может стать Новинский - СМИ

Возможным преемником Ефремова может стать нардеп Вадим Новинский.

Как сообщает корреспондент INSIDER, об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил один из депутатов Партии регионов, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, вопрос снятия Ефремова с должности лидера ПР ставился на повестку дня во время утреннего заседания фракции "регионалов", но его не рассмотрели из-за отсутствия самого Ефремова.

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"Выступил Дмитрий Шенцев, который сказал что не порядочно рассматривать этот вопрос без Ефремова", - отметил депутат.

К рассмотрению вопроса отставки Ефремова с должности председателя ПР, "регионалы" вернутся на следующем заседании фракции, которое может состояться сегодня во второй половине дня.

О том, что в ПР обсуждают замену председателя фракции, сообщил также фотограф и журналист Содель Влад, который сфотографировал телефонную переписку одного из нардепов, в которой говорилось, что Ефремова планируют снять.