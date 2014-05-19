Губернатор Одесской области запретил чиновникам встречать его стоя

Новый губернатор Одесской области Игорь Палица сегодня провел свое первое аппаратное совещание, сообщает Думская.net.

Главе ОГА не понравилось, что чиновники встали со своих мест, когда он появился в зале. Он попросил больше не встречать его стоя.

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Об этом на своей странице в Facebook написала его заместитель Зоя Казанжи.

«Первый раз была на аппаратном заседании в Одесской ОГА. Немного грустно, потому что Советский Союз. Меня, конечно, «добило» вставание во время того, как Игорь Палица заходил, — пишет Казанжи. — Председатель ОГА попросил больше так не делать».