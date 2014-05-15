Эксперт считает возможным проведение президентских выборов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Проведение выборов - на самом деле это решаемо», - отметил эксперт.

Он напомнил, что представители высшего руководства страны заявили о том, что сегодняшний день изучается опыт проведения выборов в других странах, в частности в Афганистане.

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«Мы постоянно указываем на то, что у наших родных Вооруженных сил есть опыт, и довольно таки обширный. В частности, во время деятельности украинского контингента в Ираке было проведено трое выборов, которые были признаны соответствующими демократическим нормам и проходили практически в той же ситуации, что и у нас на востоке Украины», - отметил Тымчук.

По его словам, хотя с технической точки зрения провести выборы в Донецкой и Луганской областях буде сложно, но сделать это будет все-таки возможно.

Дополнительную надежду, отметил Тымчук, вселяет то, что в руководство антитеррористической операции введены люди, которые имеют опыт обеспечения порядка во время выборов в Ираке.

Тымчук также отметил, что, по мнению экспертов, на Донбассе следовало бы провести местные выборы, чтобы там появились люди, которые реально могут представлять регион и отстаивать мнение большинства населения, и уже именно с этими людьми вести диалог.

Как сообщал УНИАН, в апреле вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

Украинская власть, а также лидеры ЕС и США убеждены, что Россия с помощью дестабилизации ситуации и провокаций в южных и восточных областях Украины пытается сорвать президентские выборы, назначенные на 25 мая.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

13 мая «сопредседатель временного правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» просит Россию рассмотреть вопрос о ее вхождении в состав Российской Федерации, а также о том, что выборов президента Украины 25 мая на территории Донецкой области не будет.