Гибель украинских солдат заставила власть активизировать АТО - Тимчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Случай с гибелью наших десантников 25-й бригады вызвал не только очень большой резонанс, но в общем-то заставило руководство силовиков сделать определенные выводы, да и повлияло на решимость военно-политического руководство страны, мы видим за последние сутки достаточно активные действия по блокированию и нейтрализации групп террористов», - отметил он. Тымчук уверен, что такая работа будет продолжаться и далее. По его словам, тактика очень проста: локализировать и не давать возможность передвигаться по региону и на этих локализированных участках нейтрализовать террористов. «Операция все больше приобретает формат войсковой операции», - отметил Тымчук.

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Он отметил, что проблемой остается широкомасштабное участие мирных жителей из-за российской пропаганды, в то же время он не верит в рассказы про многочисленные жертвы среди мирного населения. По его словам, он не утверждает, что таких жертв не было, но информации соответствующей он не располагает. «Мы наблюдаем, что с их стороны (террористов – УНИАН) идет информационная политика – они очень усиленно скрывают свои потери и раздувают фантастическим образом потери среди силовиков. Что касается потерь среди мирного населения, я думаю, если бы они имели место, то сепаратисты при поддержке российских СМИ раздували бы эту тему с фактами, пока мы этих фактов не видим», - отметил Тымчук.

Также эксперт считает, что нельзя серьёзно относится к ультиматумам террористов. «10 тысяч, а почему не 100? Мы не видим конкретной какой-то силы, про которые они заявляют…», - отметил он. Тымчук подчеркнул, что не видно также скоординированных действий групп вооруженных сепаратистов. «О том, что мы противостоим подпольной вооруженной армии, речь не идет, у них внутренние перевороты происходят каждый день, каждый из этих вождечков могут заявлять все что угодно», - отметил он. Тымчук посоветовал не воспринимать серьезно «шизофренический бред», отметив, что это, скорее, должны комментировать психиатры, а не госчиновники.