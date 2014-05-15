Лукашенко обещает оказать помощь Украине в любой момент, если она понадобится

Беларусь хочет видеть сильную Украину и готова оказать поддержку и помощь.

Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси Михаилом Ежелем, передает белорусское агентство БЕЛТА.

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"Украина должна быть Украиной. Это 45 млн населения, близкий нам народ. Это самодостаточная страна, и если ей помочь, а не мешать, то это будет очень влиятельная страна. Ну, может, кому-то не хочется, чтобы она была сильной и влиятельной, но это не моя позиция и не белорусского народа. Мы хотим видеть сильную Украину, с которой можно сотрудничать, торговать, как мы делали это последние годы. У нас был определенный прирост. Мы надеемся, что вернемся к этим объемам, и мы готовы в этом направлении сделать максимум. Вы в этом должны быть уверены", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко выразил пожелание, чтобы те события, которые еще происходят в Украине и имеют негативное развитие, побыстрее закончились.

"Чтобы Украина развивалась как единое целостное государство, чтобы это была наша Украина. Никогда мы даже не представляем себе, чтобы Украина занимала какую-то позицию, противную Беларуси, - отметил он. - И я открыто говорил по вопросам, которые нас очень волнуют, в том числе связанным с НАТО. Вы, как человек военный, наверное, понимаете меня в этом плане. Нет необходимости втягивать Украину в какие-то блоки, вводить туда какие-то войска, ни с одной, ни с другой, ни с третьей, ни с десятой стороны", - сказал Лукашенко.

Он напомнил о состоявшейся у него встрече с исполняющим обязанности президента Украины, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым:

"Я ему однозначно, даже по-дружески, ответил на многие вопросы конфиденциального характера, на его настороженности", - сказал Лукашенко.

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Он подчеркнул, что придерживается «договоренностей, которые были достигнуты у нас с властями Украины на Припяти. Поэтому вы можете рассчитывать только на доброе отношение со стороны Беларуси к Украине и ко всему украинскому народу, - сказал Лукашенко. - Если вам будет нужна какая-то помощь (кроме посредничества - это исключено, я это терпеть не могу), как человек, который очень близко к сердцу воспринимает все, что происходит в Украине, я готов в любой момент оказать эту поддержку и помощь".

В свою очередь Ежель поблагодарил главу Белорусского государства за очень последовательную и честную позицию. "В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, для нас каждое доброе слово является хорошей поддержкой", - сказал он.