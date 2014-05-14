Во время “круглого стола” основной темой должно быть сохранение Украины - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что в момент, когда против Украины фактически ведется война, данный “круглый стол” “имеет особый статус — каждое наше слово, каждое наше предложение должно быть наполнено главной темой — что является самым главным, а главнее всего — это сохранение Украины”.

Кравчук подчеркнул, что во время нынешнего мероприятия необходимо “обсуждать проблемы, а не личности, их настоящее и прошлое — где они были в 1917 году и где они оказались в 2014 году”.

Читайте такжеТрансляция первого всеукраинского круглого стола национального единства

И. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов предложил, чтобы нынешний “круглый стол” вели два бывших президента Украины - Леонид Кравчук и Леонид Кучма.