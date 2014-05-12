АТО не остановится, пока «террористы терроризируют население» - Аваков

Как сказал он, находясь в Харькове после инспектирования подразделений АТО, мероприятия будут продолжаться, пока «террористы терроризируют население» в этих областях, сообщает Радио Свобода.

По его словам, во время выборов президента 25 мая готовятся провокации, и милиция готова противостоять им. Территорию страны Министерство внутренних дел поделил на несколько зон риска, которым будет уделяться «высокое» и «гипервисокое» внимание.

При этом Аваков уверен, что голосование в Луганской и Донецкой областях тоже будет проведено.

Читайте такжеНа Донбассе началась очередная активная фаза АТО - Тымчук

Отвечая на вопрос относительно гарантирования безопасного процесса выборов на Луганщине и Донетчине, министр подчеркнул, что «милиция способствует, как может». При этом Аваков назвал так называемый референдум пророссийских сепаратистов провальным во многих районах Луганской и Донецкой областей.

Кроме этого, министр планирует обратиться в Центризбирком и в Верховную Раду, чтобы те позволили подразделениям милиции находиться на избирательных участках непосредственно во время подсчета голосов, «чтобы не было никаких рисков и спекуляций по поводу этого».

В последнее время в нескольких регионах Востока Украины украинские силовые структуры проводят антитеррористическую операцию против вооруженных группировок пророссийских сепаратистов.