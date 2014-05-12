ЕС намерен быстро подписать экономическую часть ассоциации с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского совета Герман ван Ромпей сказал в своем заявлении для журналистов в Киеве.

Читайте такжеПрезидент Польши считает, что Украине необходимо более 10 лет на подготовку к вступлению в ЕС

"ЕС настроен быстро двигаться в направлении подписания и временного применения тех положений (Соглашения об ассоциации с Украиной), которые остались", - отметил он.