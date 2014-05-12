ЕС намерен быстро подписать экономическую часть ассоциации с Украиной
20:48, 12 мая 2014Политика
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Президент Европейского совета заявил, что ЕС настроен быстро подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с Украиной.
ЕС настроен быстро подписать экономическую часть ассоциации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского совета Герман ван Ромпей сказал в своем заявлении для журналистов в Киеве.
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"ЕС настроен быстро двигаться в направлении подписания и временного применения тех положений (Соглашения об ассоциации с Украиной), которые остались", - отметил он.
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