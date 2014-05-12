Кавказцы с гранатометами штурмуют здание Донецкой ГосЧС

15:34, 12 мая 2014
Политика
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Неизвестные вооружены гранатометами.

Боевики с гранатометами штурмуют донецкое управление ГосЧС / Фото: Reuters

Об этом сообщает донецкое издание 62.ua

Сотрудниц ведомства ликвидировали из здания. Мужчины находятся в помещениях. Штурм идет с использованием гранатометов. Отмечается также, что боевики кавказской национальности.

В Макеевке Донецкой области сепаратисты захватили врача и реанимобиль, в котором перевозили раненого Алексея Демка - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока.

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