Кавказцы с гранатометами штурмуют здание Донецкой ГосЧС
15:34, 12 мая 2014Политика
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Неизвестные вооружены гранатометами.
Боевики с гранатометами штурмуют донецкое управление ГосЧС / Фото: Reuters
Об этом сообщает донецкое издание 62.ua
Сотрудниц ведомства ликвидировали из здания. Мужчины находятся в помещениях. Штурм идет с использованием гранатометов. Отмечается также, что боевики кавказской национальности.
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