Для формирования УИК не хватило 33 тысячи человек - Черненко

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Черненко заметил, что большинство кандидатов на пост президента Украины безответственно отнеслись к формированию участковых избирательных комиссий, в частности, не подали никаких кандидатур на должности в комиссии и для формирования УИК не хватило 33 тысяч человек. Он напомнил, что из-за этого 6 мая Верховная Рада внесла изменения в закон о выборах президента, которыми уменьшила минимальное количество членов УИК до 9.

“Благодаря этим изменениям в закон, участковые комиссии были сформированы. Они сегодня работают во многих случаях в минимальном составе – 9 человек. То есть ляжет дополнительная нагрузка на этих членов комиссии на больших участках, где 1,5-2 тысячи избирателей. 9 лицам организовать нормально процесс будет очень сложно. Потому уже сегодня нужно быть готовым к очередям на участках, особенно в Киеве: там, где, кроме бюллетеней по выборам президента, будут еще три – по выборам мэра, списки партий по выборам в Киевсовет и в Киевсовет по мажоритарным округам”, - сказал Черненко.

Он добавил, что в столице, в западных и центральных регионах Украины, согласно результатам социологических опросов, ожидается высокая явка избирателей, что также повлияет на формирование очередей на участках.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины должны состояться 25 мая 2014 года.