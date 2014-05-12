На сайте МВД запустили информационную систему "Выборы 2014"

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД, система "ВЫБОРЫ 2014" будет демонстрировать данные, поступающие в министерство со всей страны, в частности, информацию о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Данная система доступна через официальный сайт МВД и состоит из электронной карты Украины, на которую нанесены избирательные округа; категорий сообщений о правонарушениях; зарегистрированных сообщений о нарушениях, которые поступают в органы внутренних дел от граждан и отражаются на карте в соответствии с местом регистрации такого сообщения; справочной информации о статьях административного и уголовного кодексов, касающихся нарушений избирательного процесса.

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"Выборы 2014" позволят отслеживать динамику регистрации сообщений в определенных часовых промежутках, а также статистически и визуально сравнивать ситуацию с правонарушениями, которые регистрируются в разных регионах Украины.

В МВД считают, что эта система позволит уменьшить сознательное манипулирование данными, или ошибочное их представление, со стороны некоторых СМИ и общественных организаций.