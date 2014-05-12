УДАР предлагает значительно усилить ответственность за коррупцию

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат от партии «УДАР» Виктор Чумак.

По словам Чумака, планируется принять законопроект, согласно которому каждая статья Уголовного кодекса, которая касается коррупции, будет предусматривать лишение свободы.

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«Чиновники должны знать, что они рискуют не только заплатить штраф, но и оказаться в тюрьме. Кроме того, будут увеличены суммы штрафов для юридических лиц. Раньше там были незначительные штрафы. Теперь фирмы, уличенные в коррупции, будут платить штрафы в двукратном размере от выгоды, которая была получена при помощи коррупционных действий. Например, «заработала» фирма пять миллионов на коррупции - в бюджет ей придется заплатить 10 миллионов штрафа», - отметил Чумак.

Виктор Чумак также напомнил, что в возглавляемом им парламентском комитете по поддержке фракции «УДАР» уже удалось принять четыре законопроекта, направленные на борьбу с коррупцией.

Народный депутат отметил, что теперь любые коррупционные действия трактуются как уголовные преступления.

«Это была первая серьезная победа. Второй победой стало то, что мы изменили механизмы финансового контроля за чиновниками. Теперь чиновники обязаны декларировать не только свои доходы, но и доходы своих ближайших родственников - мужа или жены, детей и родителей. Третье достижение - мы обязали чиновников отчитываться и о расходах. Все их покупки дороже 80 тысяч гривен теперь должны декларироваться. И четвертое - мы установили уголовную ответственность за коррупцию и для юридических лиц», - сказал Чумак.

Напомним, что лидер партии «УДАР» Виталий Кличко пообещал избирателям искоренить коррупцию в Киеве. Для этого он намерен внедрить механизмы общественного контроля за действиями чиновников, сделать доступной для широкой общественности информацию о расходовании бюджетных средств, открыть реестры собственности на земельные участки и объекты недвижимости. Ранее сообщалось, что соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде.