В ЕС проигнорируют результаты псевдореферендума на Донбассе - МИД Нидерландов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс заявил журналистам перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, которая первым вопросом рассмотрит ситуацию в Украине.

Читайте такжеЭштон: ЕС ждет от России признаков настоящей деэскалации украинского кризиса

"Этот референдум не может быть нормально организован в нынешней ситуации в Украине. Он даже не отвечает основополагающим принципам того, как должно быть организовано голосование. Поэтому результаты его не удивляют. Мы должны просто игнорировать этот референдум, он не вносит позитив в поиск выхода из хаоса, в котором оказалась Украина", - сказал Тиммерманс.

Отвечая на вопрос о переходе к третьей - последней - фазе санкций против России, Тиммерманс призвал не спешить, ведь, по его мнению, еще не до конца использован потенциал второй фазы, предусматривающей замораживание активов и запрет на въезд россиянам, причастным к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма.

"Думаю, что мы все еще на второй стадии санкций. И, как по мне, все еще есть потенциал второй фазы санкций - можно включить в список новые фамилии, можно принять дополнительные меры в плане санкций. Сейчас нет необходимости переходить к третьей фазе санкций", - добавил глава нидерландской дипломатии.

Как сообщалось, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум по определению статуса региона.

Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Согласно украинскому законодательству, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признает ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.