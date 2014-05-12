Эштон: ЕС ждет от России признаков настоящей деэскалации украинского кризиса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, которая первым на повестке дня рассмотрит ситуацию в Украине.

Эштон, назвав референдум на Донбассе, проведенный сепаратистами 11 мая, "так называемым", сказала, что в заседании Совета ЕС примет участие глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер, который на прошлой неделе встречался с президентом России Владимиром Путиным относительно Украины.

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"Мы все еще ждем признаков настоящей деэскалации. Это означает отвод войск и передачу сигналов, которые нужны для того, чтобы ситуация успокоилась. Некоторые заявления, которые прозвучали на встрече с главой ОБСЕ, могут поощрять, и мы ожидаем услышать от него напрямую", - сказала Эштон.

"Выборы - это возможность для народа Украины демократично избрать президента. Это важно для будущего, для пути продвижения вперед. Кандидаты готовы вести полноценную избирательную кампанию. Это настоящая возможность и я надеюсь, что это будет важным моментом. В интересах всех, чтобы выборы состоялись в самый лучший способ", - добавила Верховный представитель ЕС.