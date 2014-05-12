ЦИК террористов: В Луганской области 94-98% избирателей проголосовали за "независимость"

"На сегодняшнее утро обработано 28 территориальных комиссий. Ожидаем данные из территориальных комиссий из сложных районов там, где ребята попадают под воздействие Национальной гвардии, по промежуточным данным, за государственную самостоятельность Луганской народной республики проголосовали 94-98% избирателей", - сказал Малыхин.

Читайте такжеЦИК ЛНР заявила, что явка избирателей составила 81%

Он отметил, что более точные данные ожидаются к 12.00 в понедельник после получения данных из проблемных территориальных избирательных округов, а также данных о результатах голосования жителей региона в Москве, сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦИК, всего на территории Луганской области 32 территориальных избирательных участка.