СМИ: Расстрелянная на Луганщине семья ехала в Россию

На месте погибли частные предприниматели - 38-летний Олег и 42-летняя Ирина Бурыхины из Антрацита. Их 10-летняя дочка Лиза в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

«Олег ехал к родственникам в Новошахтинск (приграничный с Украиной город в Ростовской области, там живет брат убитого. - ред.), - рассказала Сегодня знакомая семьи Бурыхиных Светлана. Родственники Бурыхиных рассказывают, что Олег хотел отвезти в Новошахтинск семью.

«Он думал, что его не пропустят, поэтому он хотел подвести Иру с Лизочкой к границе и вернуться обратно. Он хотел их спасти», — рассказала бывшая невестка Ирины, Кристина Васильченко.

Читайте такжеВ Луганской области расстреляли супружескую паруПо словам знакомой погибших, которая попросила не называть ее имя и фамилию, семья занималась частным предпринимательством и планировала вывезти крупную сумму — возможно, именно поэтому Олег не остановился на блокпосту.

Родня называет эту информацию слухами. «Слухи - это страшная вещь! Вчера в интернете писали, что его дочь уже умерла, а Лизончик, слава богу, жива и обязательно поправится!» - сказала Кристина.