Гриценко считает, что у нынешнего парламента нет перспектив

Об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Читайте такжеГриценко призвал ФИФА забрать в России ЧМ-2018 по футболу«Проголосовав в первом чтении изменения к Конституции и приняв решение о досрочных выборах ВР, этот парламент должен достойно закончить свою миссию. Я настаиваю на том, чтобы досрочные парламентские выборы были проведены сразу после президентских. На бумаге существует большинство, в которую записалось 258 человек и те, кто были в оппозиции к Януковичу, и те, кто были с Януковичем до последнего дня, голосуя за его диктаторский пакет законов. В этом же парламенте большинства как целостной структуры не существует», - отмечает Гриценко.