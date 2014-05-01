В Москве на митинге поддерживают лозунгами сепаратистов Донецка и Луганска
10:58, 01 мая 2014Политика
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Одна из партий в Москве проводит первомайское шествие с лозунгами о поддержке сепаратистов в Украине.
В Москве на митинге поддержали сепаратизм на востоке Украины / REUTERS
В Москве партия «Справедливая Россия» проводит первомайское шествие, в котором принимают участие по меньшей мере три тысячи человек. Участники акции держат плакаты с лозунгами «Славянск, Донецк, Луганск - мы с вами», «Юго-Восток Украины, мы своих не бросаем» и тому подобное, передает Радио Свобода.
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Акции ко Дню труда в центре Москве планируют провести также профсоюзы, политические партии ЛДПР и коммунистов.
За пределами Садового кольца состоятся три акции националистов.
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