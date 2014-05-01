В Москве на митинге поддерживают лозунгами сепаратистов Донецка и Луганска

10:58, 01 мая 2014
Политика
2 0

Одна из партий в Москве проводит первомайское шествие с лозунгами о поддержке сепаратистов в Украине.

У Москві на мітингу підтримали сепаратизм на сході України / REUTERS

В Москве партия «Справедливая Россия» проводит первомайское шествие, в котором принимают участие по меньшей мере три тысячи человек. Участники акции держат плакаты с лозунгами «Славянск, Донецк, Луганск - мы с вами», «Юго-Восток Украины, мы своих не бросаем» и тому подобное, передает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Крыму началась демонстрация, сепаратисты скандируют «Россия и Крым вместе навсегда»

Акции ко Дню труда в центре Москве планируют провести также профсоюзы, политические партии ЛДПР и коммунистов.

За пределами Садового кольца состоятся три акции националистов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter