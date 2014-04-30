В «Батькивщине» считают, что предложение переизбрать Турчинова расшатывает ситуацию в Украине

Народный депутат от «Батькивщины» Юрий Одарченко считает, что инициатива внефракционного народного депутата Анатолия Гриценко о замене Александра Турчинова расшатывает ситуацию в Украине.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос по поводу инициативы Гриценко о созыве внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса о замене и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Турчинова на посту главнокомандующего.

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«Сейчас проходит предвыборная кампания и очень плохо, когда кандидаты в президенты (речь идет о Гриценко — УНИАН), пытаясь привлечь к себе внимание, пытаются расшатать ситуацию в Украине подобными заявлениями», - сказал Одарченко.

Говоря о ситуации в Крыму, он высказал мнение, что Турчинов как главнокомандующий «поступал абсолютно правильно, не применяя оружие».

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«Потому что применение оружия в тех условиях, в которых это происходило в Крыму и происходит в Донецке, оно бы привело к очень большим человеческим жертвам и, возможно, непоправимым последствиям для Украины», - отметил депутат.

Кроме того, он сказал, что еще не слышал о том, чтобы кто-то из депутатов уже был привлечен к сбору подписей за проведение такого заседания.