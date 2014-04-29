Сеть АЗС наживается на украинцах, до сих пор держа рекордную цену на бензин

Сейчас горючее стоит почти 16 грн за литр, и это еще не предел, говорится в сюжете программы "Гроші", передает ТСН.

Эксперты рассказывают, что предприимчивые миллионеры научились набивать карманы под прикрытием курса доллара, ведь как только растет иностранная валюта - растут цены на продукты и товары, а на этом грех не заработать.

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"Отдельные сети в случае влияния со стороны правительства могли бы снизить цены на 5-7% на топливо на своих АЗС. Если просто правительство как-то бы пыталось на них влиять, то можно было их (цены) ввести в рамки рекомендуемого коридора", - сообщил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Но на этот раз наглость бизнесменов дошла апогея. Цена на бензин не только ударила по карману автовладельцев и пассажиров городского транспорта, но и привела к подорожанию всех продуктов, отмечают журналисты.

По самым дорогим ценам бензином торгуют на заправках под брендом WOG. На АЗС крупнейшей в стране сети литр 95-го бензина разливают за рекордные 16 грн.

"Сейчас Антимонопольный комитет уже начал беспокоиться чрезмерным повышением цен на бензин. Они уже видят одну гривну на литре бензина, которая непонятно откуда взялась, что не объясняется девальвацией гривни", - отметил финансовый аналитик Эрик Найман.