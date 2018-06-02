Неделя в цифрах

5 сепаратистов погибли в Славянске во время антитеррористической операции, проведенной подразделениями Министерства внутренних дел и Министерства обороны Украины. Со стороны участников АТО один боец получил ранение.

5 лет запрета на въезд в Крыма получил лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев – до 2019 года. Сам политик заявил, что все равно намерен приехать на родину.

7 сельских советов Добропольского и Красноармейского районов Донецкой области обратились к штабу Национальной защиты Днепропетровской области с просьбой присоединить их к территории Днепропетровской области. В частности, они намерены провести референдум по данному вопросу.



8 областей Юго-Восточной Украины в той или иной мере подвержены угрозе экстремизма. Наивысшая угроза сепаратизма наблюдается в Донецкой области (8 баллов). Далее следуют Луганская область(6 баллов), Харьковская и Одесская (по 5 баллов) области. В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях уровень угрозы экстремизма оценивается экспертами в 3 балла. Самый низкий показатель угрозы экстремизма, по мнению экспертов, существует в Днепропетровской области.



10 лет теперь смогут ездить в США по одной визе украинцы. До этого украинцы могли получить визы сроком действия 5 лет. Теперь Украина в этом аспекте присоединилась к своим европейским соседям – Польше, Румынии, Болгарии, Кипру и Хорватии.

12 пострадавших с огнестрельными ранениями обратились за медицинской помощью в Славянске только с 12 по 22 апреля. Из госпитализированных в настоящее время в лечебных учреждениях Славянска пребывает семь человек. Двое пострадавших, в связи с тяжестью состояния, переведены в лечебные учреждения Донецка и один человек находится на лечении в Харькове. Один пострадавший уже выписан из больницы в связи с выздоровлением. По официальным данным, один человек умер спустя 10 минут после поступления в травматологическое отделение больницы им. Ленина.



23 кандидата в президенты Украины дали согласие на участие в предвыборных дебатах на Первой национальном телеканале. Жеребьевка состоится в ближайшее время в прямом эфире Первого Национального. О ее дате будет объявлено дополнительно. Национальные дебаты” будут выходить в субботу и воскресенье, начиная с 10 мая.



25 российских диверсантов – сотрудников Главного разведывательного управления Генерального Штаба Российской Федерации – задержаны в Украине за последнее время. СБУ официально объявляет, что имеет доказательства причастности данных людей к диверсиям на территории страны.



32,9% готовы отдать свой голос Петру Порошенко на президентских выборах, которые состоятся 25 мая. Юлию Тимошенко готовы поддержать около 9,5%, Сергея Тигипко – 5,1%, Михаила Добкина – 4,2%, Петра Симоненко – 4%. Относительно остальных кандидатов, то в данный момент их рейтинг не превышает 4%. Помимо этого, 9% респондентов не поддерживают ни единого кандидату на пост президента. И еще 14,6% не определились со своим выбором.



59,4% украинцев выступают за то, чтобы Украина и Россия имели дружественные отношения и открытые границы, 30,8% - за закрытые границы между странами и внедрение виз. За унитарное государство готовы проголосовать 70,9% опрошенных, за федеративное государство - 18,7% и лишь 4,8% украинцев стремятся объединиться с Россией.



240 уголовных производств открыто по фактам проявления сепаратизма. Разоблачено 177 человек, 94 из них судами избрана мера пресечения в виде удержания под стражей, в том числе четырем гражданам Российской Федерации.

343 украинских политика и бизнесмена попали в список лиц, пребывание которых нежелательно на полуострове Крым. Такое решение принял президиум крымского парламента, переименовавшегося в марте в Государственный совет Республики Крым.

366 гривен составит минимальное повышение зарплаты чиновников с 1 октября 2014 года. На такую сумму увеличится должностной оклад в штатном расписании для сотрудников 1-ого разряда – до 1218 грн вместо 852 гривен. Для сотрудников 2-го тарифного разряда оклад повысится до 1223 грн.; для 3-го тарифного разряда - 1233 грн.;4-го тарифного разряда - 1243 грн.;5-го тарифного разряда - 1253 грн. и 6-го тарифного разряда - 1263 грн.



9 640 000 000 гривен премии выписал себе Генштаб за учения «Весенний ливень». При этом, Сухопутным войскам выделили – 2 млн 971 тыс. гривен, Воздушным силам – 1 млн 717 тыс. гривен.



85 000 000 гривен необходимо самопровозглашенной "Донецкой народной республике" для проведения незаконного рефендума о федеративности и статусе русского языка 11 мая.

105 600 000 гривен перечислили украинцы в рамках акции "Поддержи украинскую армию" на счет Министерства обороны. Из указанной суммы 99 млн грн – денежные переводы на материально-техническое обеспечение, остальное - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины. С помощью звонков на единый мобильный номер "565" в поддержку украинской армии перечислено 24 млн 798 тыс. грн (все - на материально-техническое обеспечение ВСУ).

5 000 000 000 долларов потратили США на развитие демократии в Украине с 1991 года по словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.