Треть украинцев готова поддержать Порошенко на президентских выборах - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса проведенные Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" и Центром Разумкова, который презентовал Комитет избирателей Украины, передает "Радио Свобода".

Стоит отметить, что в тот же момент, согласно данным опроса, Юлию Тимошенко готовы поддержать около 9,5%, Сергея Тигипко – 5,1%, Михаила

Добкина – 4,2%, Петра Симоненко – 4%. Относительно остальных кандидатов, то в данный момент их рейтинг не превышает 4%.

Помимо этого, 9% респондентов не поддерживают ни единого кандидату на пост президента. И еще 14,6% не определились со своим выбором.

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Как отмечается в сообщении, за последний месяц рейтинг Порошенко повысился на 8%, Тимошенко на 4%, а Тигипка снизился на 2,2%.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что если бы в Украине состоялся референдум относительно формы территориального устройства Украины, за то, чтобы страна стала федеративным государством, готовы проголосовать лишь 16,7% всех опрошенных.