За военные учения «Весенний ливень» Генштаб выписал себе премию в 9,6 млн - Тымчук

"Процесс «дележа» премий военным руководством. Глава Департамента финансов Минобороны генерал-лейтенант И.Марко дал на подпись министру обороны документ (с ходатайством начальника Генштаба), который тот радостно подписал. На премии за учения «Весенний ливень» пошло 20 млн грн. Из них Сухопутным войскам – 2 млн 971 тыс. гривен, Воздушным силам – 1 млн 717 тыс. гривен, оперативным командованиям по мелочам. Зато Генштаб себе оторвал самый жирный кусок - 9 млн 640 тыс. гривен!", - написал в Facebook руководитель центра военно-политических и следований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеУкраинцы собрали на потребности армии более 91 миллиона гривень

Он также отметил, что Генштаб и "пальцем не пошевелил" во время вывода военнослужащих из Крыма.

"Сейчас на востоке наши военные если где открывают огонь в порядке самообороны, так вопреки воле Генштаба, под ответственность командиров на местах. На самих учениях «Весенний ливень» и самолеты падали, и танки взрывались. Мобилизация, за которую отвечает именно Генштаб, превратилась в печальный цирк", - подчеркнул Тымчук.