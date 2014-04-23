Украинцы перечислили более 100 млн грн в поддержку армии

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из указанной суммы 99 млн грн - денежные переводы на материально-техническое обеспечение, остальное - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

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С помощью звонков на единый мобильный номер "565" в поддержку украинской армии перечислено 24 млн 798 тыс. грн (все - на материально-техническое обеспечение ВСУ).

Кроме того, на счета Минобороны поступило 82,2 тыс. долларов США и 33,4 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50 % от общей суммы), остаток долларов на счетах Минобороны составил 41,1 тысячу, (гривневый эквивалент - 463,2 тыс. грн) и 16,7 тыс. евро (гривневый эквивалент - 253,7 тыс. грн).

Как сообщал УНИАН, в начале апреля, сумма перечислений по состоянию на 12 число месяца составляла 98 млн грн.