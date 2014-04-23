Угроза экстремизма существует в 8 областях Украины - эксперты

09:41, 23 апреля 2014
Политика
0 0

Угроза экстремизма существует в 8 областях Украины. 

Информационное сопротивление

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 

По мнению экспертов, нивысшая угроза сепаратизма наблюдается в Донецкой области (8 баллов). Далее следуют Луганская область(6 баллов), Харьковская и Одесская (по 5 баллов) области. 

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях уровень угрозы экстремизма оценивается экспертами в 3 балла.

Самый низкий показатель угрозы экстримизма, по мнению экспертов, существует в Днепропетровской области. 

Перейдите по ссылке для просмотра изображения в большем размере. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter