Угроза экстремизма существует в 8 областях Украины - эксперты
09:41, 23 апреля 2014Политика
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Угроза экстремизма существует в 8 областях Украины.
Фото: Информационное сопротивление
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По мнению экспертов, нивысшая угроза сепаратизма наблюдается в Донецкой области (8 баллов). Далее следуют Луганская область(6 баллов), Харьковская и Одесская (по 5 баллов) области.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях уровень угрозы экстремизма оценивается экспертами в 3 балла.
Самый низкий показатель угрозы экстримизма, по мнению экспертов, существует в Днепропетровской области.
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