Угроза экстремизма существует в 8 областях Украины - эксперты

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По мнению экспертов, нивысшая угроза сепаратизма наблюдается в Донецкой области (8 баллов). Далее следуют Луганская область(6 баллов), Харьковская и Одесская (по 5 баллов) области.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях уровень угрозы экстремизма оценивается экспертами в 3 балла.

Самый низкий показатель угрозы экстримизма, по мнению экспертов, существует в Днепропетровской области.

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