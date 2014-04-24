«Свобода» поддерживает децентрализацию – но после того, как уйдут оккупанты

Об этом на Ривненщине заявил лидер националистов Олег Тягнибок.

«"Свобода" поддерживает стремление граждан, в том числе и в восточных регионах, к бюджетной децентрализации, укреплению местного самоуправления и усилению подотчетности чиновников местным жителям. Но все эти реформы невозможны, пока в наших городах орудуют вооруженные террористы, творящие беззаконие и нарушающие права мирных людей», -заявил Тягнибок.

Глава партии также отметил, что для установления народовластия в восточных регионах страны необходимо «очистить Донбасс от путинских агентов и диверсантов, пособников антинародного режима Януковича и криминальных группировок, разжигающих сепаратизм».

«Мы требуем завершить антитеррористическую операцию. Сейчас все украинское общество ожидает реальных действий по восстановлению конституционного строя, защиты безопасности и прав граждан, а не пустых заявлений и обещаний в СМИ», - сказал Тягнибок.

Напомним, ранее фракция ВО «Свобода» в Верховной Раде призвала рассмотреть вопрос о лишении регистрации Партии регионов и КПУ, а также лишить депутатской неприкосновенности Александра Ефремова, Вадима Колесниченко, Олега Царева, Владислава Лукьянова за осуществление антиукраинской деятельности.