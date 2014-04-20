Аваков поехал на восток Украины к войскам Нацгвардии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поехал на восток Украины к войскам Национальной гвардии.

Об этом сообщил министр на своей странице в Facebook.

«Счастливой Пасхи! Поехал на восток, в войска Нацгвардии и по создаваемым спецбатальйонам», - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, парламент 13 марта принял закон “О Национальной гвардии Украины”.

15 апреля первый батальон Национальной гвардии, сформированный из добровольцев Самообороны Майдана, отбыл на передовую.

13 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович сообщил, что резервный батальон Национальной гвардии Украины 15 апреля заступит на боевое дежурство в район Изюм-Славянск.

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По его словам, в составе батальона - 350 бойцов из числа резервистов, которые прошли подготовку в учебном центре Новые Петровцы, и членов Самообороны Майдана.