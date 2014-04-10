СМИ: Сепаратисты в Луганске строили тенты, а не виселицы, и ничего не крали в синагоге

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал представитель пророссийских активистов Василий Никитин. В палаточном городке он отвечает за работу с прессой.

Никитин назвал ложью информацию, что активисты якобы украли строительный материал в синагоге, которая строится рядом.

Читайте такжеНа Луганщине опровергают, что неизвестные на БТРах захватили склад с динамитом«Стройматериал никто не крал. Таких наглых действий не было и не будет. Доски привезли на машине, чтобы построить тент», - сказал Василий Никитин.

В приемной главного раввина Луганска Шалома Гопина рассказали Радио Свобода, что пророссийские активисты пытались забрать металлический строительный забор для сооружения баррикады, но эту попытку предотвратили охранники синагоги. Древесину из синагоги не воровали, говорит он.

Сейчас в Луганске идет дождь, часть митингующих и действительно прячется от дождя под построенным тентом, говорит корреспондент Радио Свобода.

Ранее в СМИ появилась информация, что возле здания СБУ в Луганске строят конструкцию, которую сепаратисты называют «виселицы для бандеровцев», а материал для нее якобы украли в синагоге.

Видеоролик, появившийся в сети, впоследствии переименовали из "виселиц" на "павильон от дождя".