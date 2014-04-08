Передача полномочий на места начнется с 2015 года - Вице-премьер

При этом законодательная база для административной реформы должна быть подготовлена до конца 2014 года, заявил на брифинге вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

«В 2014 году мы должны завершить всю законодательную работу, и с 2015 года начать изменения, провести выборы местной власти уже на новой основе по новой системе», - сказал Гройман.

Он напомнил, что Кабинет министров уже утвердил концепцию развития местного самоуправления, предполагающую создание исполнительных комитетов на уровне областей и районов. И теперь необходимо внести необходимые изменения в Конституцию. «Нужно внести изменения в Конституцию. Мы постоянно занимаемся законодательством - с экспертами и консультантами. Все изменения практически уже наработаны», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, реформа местного самоуправления началась в марте 2014 года, когда в правительстве была представлена концепция изменений по децентрализации власти и расширению полномочий местного самоуправления. В рамках реформы регионам будет предоставлено больше возможностей принимать решения на местном уровне, управлять здравоохранением, коммунальным хозяйством, образованием, гуманитарной сферой и прочее. Планируется сформировать пакет инструментов финансового характера, которые позволят регионам зарабатывать деньги и часть из них оставлять на местах. В апреле премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил правительству проработать в рамках реформы местного самоуправления решение о предоставлении регионам права самостоятельно устанавливать региональные налоги и оставлять на местах часть налога на прибыль, который сегодня полностью перечисляется в государственный бюджет.