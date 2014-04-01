Среди милиции под "Днепром" майдановцы обнаружили полковника Асавелюка

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Святослав Цеголко.

"Майдановцы вычислили среди милиции Асавелюка. Того самого без шлема. Маску сбросил по требованию. Сказал, что его люди здесь, чтобы охранять тех, у кого нет оружия. Если бы не самооборона, могла бы быть схватка. Асавелюк поехал на белом авто". - написал он.

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Как сообщает LB.ua со ссылкой на очевидца, в окружении вокруг гостиницы "Днепр" на Крещатике стоят представители спецподразделения СБУ "Альфа", снайперы которого, согласно опубликованным фотографиям, расстреливали активистов на улице Институтской 20 февраля.

Кроме того, под "Днепр" приехал начальник отдела координации спецназначения Управления боевой и специальной подготовки ГУ ВВ МВД Украины полковник Сергей Асавелюк, который командовал снайперами на Институтской.

На него набросились с вопросами журналисты. Но его спас сотник Анатолий Медвидь, неофициальный советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Со своими бойцами Медвидь вывел Асавелюка из окружения, посадил в автомобиль и увез, сообщил очевидец.