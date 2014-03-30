Ситуацию в Украине завтра обсудят на Совбезе ООН - СМИ

Встреча будет открытой. Принять в ней участие смогут не только представители государств-членов Совбеза, но и неправительственные организации и общественные деятели. В частности на заседание приглашен лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Напомним, это заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу станет уже десятым с начала месяца. Предыдущее состоялось в пятницу и проходило в закрытом режиме, сообщает 5-й канал.

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Также на этой неделе ситуацию по Украине обсудила на Генеральной Ассамблее ООН. Там приняли резолюцию о территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой состоявшийся в Крыму референдум признан незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.