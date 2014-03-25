Бакулин намерен обжаловать свое задержание в Евросуде

Об этом УНИАН стало известно из информированных источников.

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В то же время адвокат Валентина Теличенко в комментарии УНИАН сообщила, что к ней обратились представители Евгения Бакулина и она дала предварительное согласие в случае необходимости защищать его интересы в ЕСПЧ, поскольку, по ее убеждению, в случае с Бакулиным были нарушены статья 5 и статья 3 Европейской конвенции по правам человека, в частности относительно его задержания и применения противоправных действий к нему.

Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники Министерства внутренних дел Украины задержали Бакулина в рамках проведения расследования коррупционных схем в газовой отрасли.

Руководитель МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что суд решил арестовать Бакулина или отпустить его под залог в 1,5 млрд грн.