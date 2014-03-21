Главу «Нафтогаза» отвезли в инвалидном кресле в сопровождении милиции

Как передает корреспондент УНИАН, Евгения Бакулина увезли около 20.30 вечера. Представители правоохранительных органов пока ситуацию не комментируют.

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Как сообщал УНИАН, возле кабинета Бакулина находятся несколько вооруженных силовиков, в самом кабинете ведутся следственные действия.

Ранее неизвестные заблокировали выезд из центрального офиса Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в связи с возможным задержанием председателя НАК Евгения Бакулина.