Главу «Нафтогаза» отвезли в инвалидном кресле в сопровождении милиции
21:10, 21 марта 2014Политика
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Председателя Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина после более чем семичасового содержание в главном офисе компании милиция отвезла в инвалидном кресле в сопровождении вооруженных силовиков в неизвестном направлении.
Евгений Бакулин / espreso.tv
Как передает корреспондент УНИАН, Евгения Бакулина увезли около 20.30 вечера. Представители правоохранительных органов пока ситуацию не комментируют.
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Как сообщал УНИАН, возле кабинета Бакулина находятся несколько вооруженных силовиков, в самом кабинете ведутся следственные действия.
Ранее неизвестные заблокировали выезд из центрального офиса Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в связи с возможным задержанием председателя НАК Евгения Бакулина.
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