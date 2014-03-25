Рада не одобрила отставку Тенюха
Верховная Рада не одобрила отставку исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха.
Как передает корреспондент УНИАН, за отставку Тенюха проголосовали всего 197 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.
После этого фракция “УДАР” попросила провести консультации по данному вопросу.
Заседание парламента продолжается, выступают председатели фракций.
Перед этим, выступая в ВР, Тенюх заявил, что в последнее время обсуждается информация о том, что руководство не отдавало необходимых приказов украинским военнослужащим.
Он отметил, что после своего назначения на должность он отдавал необходимые приказы, в частности, относительно разрешения на использование оружия.Читайте такжеТенюх обвинил военных в Крыму в "слабой моральной обстановке" и велел "не плакаться"
"Понимая, что некоторым, возможно, не нравятся те действия, которые я осуществляю как исполняющий обязанности министра обороны, а также недоразумения в вопросах тех, которые предлагались с первого дня и до сих пор по Крыму, я за свое место никогда не держался и держаться не собираюсь", - сказал Тенюх.
Таким образом, в данной ситуации, отметил Тенюх, он подает в отставку. "Честь имею", - сказал он.