Рада не одобрила отставку Тенюха

Как передает корреспондент УНИАН, за отставку Тенюха проголосовали всего 197 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

После этого фракция “УДАР” попросила провести консультации по данному вопросу.

Заседание парламента продолжается, выступают председатели фракций.

Перед этим, выступая в ВР, Тенюх заявил, что в последнее время обсуждается информация о том, что руководство не отдавало необходимых приказов украинским военнослужащим.

Он отметил, что после своего назначения на должность он отдавал необходимые приказы, в частности, относительно разрешения на использование оружия.Читайте такжеТенюх обвинил военных в Крыму в "слабой моральной обстановке" и велел "не плакаться"

"Понимая, что некоторым, возможно, не нравятся те действия, которые я осуществляю как исполняющий обязанности министра обороны, а также недоразумения в вопросах тех, которые предлагались с первого дня и до сих пор по Крыму, я за свое место никогда не держался и держаться не собираюсь", - сказал Тенюх.

Таким образом, в данной ситуации, отметил Тенюх, он подает в отставку. "Честь имею", - сказал он.