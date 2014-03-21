ООН готова оказать Украине помощь в организации выборов Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Он отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы эти выборы были прозрачными, свободными и справедливыми, и чтобы все украинцы согласились с результатами”.