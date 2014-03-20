Яценюк: Украина подпишет экономическую часть Соглашения с ЕС после выборов президента

Об этом заявил премьер Арсений Яценюк после завершения Саммита Европейской народной партии.

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"Мы будем готовы подписать экономическую часть соглашения с ЕС после президентских выборов в Украине, но фактически мы уже сейчас начинаем процесс экономических сдвигов", - заявил Яценюк.

Премьер подчеркнул, что подписание соглашения - это "фактически признание того, что Украина становится частью объединенного европейского пространства", сообщает ТСН.

Он также добавил, что возможность захода на европейский рынок и неуплата соответствующих импортных пошлин даст украинской экономике возможность получить свыше 400 млн долл. за первый год.

Как сообщалось ранее, в МИД рассказали, что входит в политическую часть соглашения Украины с Евросоюзом. Напомним, политическую часть соглашения с Европой Яценюк должен подписать 21 марта.